Beste Sp-måling på 20 år

For første gang på 20 år har Senterpartiet over 10 prosents oppslutning på VGs partibarometer. Samtidig er både SV og Venstre over sperregrensen.

På den siste målingen InFact har gjort for avisen får Senterpartiet en oppslutning på 10,2 prosent, en fremgang på 1,3 prosentpoeng fra januar. Sist gang partiet nådde samme høyder var i februar 1997, da partiet hadde 11 prosent. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror at et klart og tydelig språk har bidratt til å gjøre Senterpartiet til et bredere folkeparti. –Jeg tror det er en fordel for alle politikere å snakke så folk forstår. Det er altfor mye bruk av fremmedord som skaper avstand til politikere, sier han til VG. Samtidig mener han at folk er lei regjeringens sentraliseringsreformer. –Senterpartiet har vært tydelige på at vi vil ha levende bygder og byer, og det ser ut som folk er enige i, sier Vedum. Arbeiderpartiet faller dramatisk på målingen med 3,9 prosentpoeng til en oppslutning på 33 prosent. Takket være Sp-framgangen får de rødgrønne partiene likevel flertall på målingen. SV får 4,8 prosent, fram 1,2 prosentpoeng. Høyre får 21 prosent (+0,1), mens Fremskrittspartiet øker med 1,2 prosentpoeng til 13,2 prosent. Målingen gir de rødgrønne flertall på Stortinget med 88 stortingsplasser. I tillegg har Rødt og MDG ett mandat hver på målingen, noe som gjør at flertallet kan bli komfortabelt. Dagens regjeringspartier og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti får 79 mandater, som er 17 færre enn i dag. For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger (endring fra forrige måling i parentes): KrF: 5,4 (-0,1), Venstre: 4,4 (+1,3), MDG: 3,3 (+0,1), Rødt: 2,4 (+0,2), andre: 2,1 (-0,6). Feilmarginen på målingen er 3 prosentpoeng, og størst for de største partiene. (©NTB)

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her

Følg Folkebladet på Facebook: