Solberg: Russland-trøbbel er blitt synlig 

Norske folkevalgte nektes visum, og PST anklager russiske krefter for hacking. Sakene synliggjør at forholdet til Russland er trøblete, erkjenner Erna Solberg.

Statsministeren understreker at både forsøk på datainnbrudd og visumnekt til norske stortingspolitikere lenge har vært kjent for norske myndigheter, men legger til:

- Sakene har synliggjort for opinionen det norske myndigheter har visst ganske lenge, nemlig at vi er inne i en vanskeligere situasjon med Russland.

- Men samtidig har vi fortsatt et veldig godt bilateralt forhold på de områdene hvor vi har behov for samarbeid, mener hun.

- Urimelig visumnekt

Denne uken ble det kjent at SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande nektes visum til Russland. Det fikk Stortingets utenriks- og forsvarskomité til å avlyse et planlagt besøk til Moskva.

- Vi synes dette er urimelig, sier Erna Solberg (H) til NTB om visumnekten.

- Det er riktig at vi har noen parlamentarikere på våre sanksjonslister. Men det er parlamentarikere som har vært med på og oppfordret til folkesrettsbrudd. Det er deres handlinger som gjør at de står på den listen, forklarer statsministeren.

Russlands ambassade i Oslo bekrefter at det finnes en liste over nordmenn som ikke får besøke Russland. Listen er et svar på at Norge sammen med EU i 2014 innførte sanksjoner som blant annet omfatter reiserestriksjoner for navngitte russere.

Sanksjoner

Begrunnelsen for de vestlige sanksjonene mot Russland er landets annektering av den ukrainske Krim-halvøya og russisk innblanding i konflikten i Øst-Ukraina.

Solberg mener visumnekten synes å være en gjengjeldelse og sier det er leit at de to landene har havnet i en slik situasjon.

- Det viktigste for sanksjonene er at vi får bevegelse og gjennomføring av Minsk-avtalen, sier hun med henvisning til et veikart for våpenhvile og fred i Øst-Ukraina.

Den siste tiden har det imidlertid vært alt annet enn fredelig i området. Tapstallene har ikke vært høyere siden 2015, og partene anklager hverandre for barbari og krigsforbrytelser. Den negative utviklingen gjør det trolig mer sannsynlig at de vestlige sanksjonene blir opprettholdt.

Hacking

Heller ikke PSTs advarsel fredag om at aktøren APT 29, eller Cozy Bear, har forsøkt å gjøre datainnbrudd hos PST, Utenriksdepartementet, Aps stortingsgruppe og Forsvaret er egnet til å bedre forholdet mellom Norge og Russland. PST knytter Cozy Bear til russiske myndigheter.

- Dette er ikke noe nytt. Det har vært mange PST- og etterretningsrapporter som har vist stor cyberaktivitet fra Russland, men nå har man fått helt konkret tilfelle, sier Solberg.

En indikasjon på hvor godt eller dårlig forholdet for øyeblikket er mellom Norge og Russland, kommer når utenriksminister Børge Brende (H) bestemmer seg for om han skal delta på en Arktis-konferanse i Arkhangelsk nordvest i Russland i mars. En beslutning er ventet om kort tid.

(©NTB)