Genmodifisert laks kan hjelpe oppdrettsnæringen

Forskere i Bergen har utviklet en kjønnsløs laks gjennom genmodifisering. Den skal kunne hindre flere av problemene næringen sliter med.

Bioteknologirådet skal vurdere om metoden skal tillates og om laksen i så fall skal merkes som genmodifisert, skriver Bergens Tidende.

–Disse laksene er alle «hen». De smaker like bra som vanlig laks, men vil ikke kunne gyte med villaks om de rømmer, sier genforsker Anna Wargelius ved Havforskningsinstituttet.

Wargelius og teamet hennes mener den sterile laksen kan bøte på problemet med oppdrettslaks på rømmen. I fjor rømte rundt 185.000 laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg. Ett av de store problemene er at laksen da kan spre sykdommer og ved gyting kan føre til at genetiske endringer overføres til villaksen. Det kan ikke denne genmodifiserte laksen.

Siden metoden forskerne bruker kategoriseres som genmodifisering, må de har særskilt godkjennelse under norsk lov. Wargelius mener laksen vil bli mer sykdomsresistent og inneholde mer omega-3. Hun åpner også for muligheten til å gjøre den resistent mot lakselus. Direktør Ole Johan Borge i Bioteknologirådet sier de diskuterer om alle former for genmodifisering bør omfattes av genteknologiloven.

–Til nå har en ganske stor andel norske forbrukere vært skeptiske til genmodifiserte produkter. Enhver genmodifisert organisme skal vurderes opp mot konsekvenser for helse, miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk, sier han.

(©NTB)