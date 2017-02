Sju mistet livet i januartrafikken

Sju personer mistet livet på norske veier i januar. Det er nesten en halvering fra samme tid i fjor da 13 døde i trafikken, viser tall fra Trygg Trafikk.

Fire bilførere, én passasjer og én fotgjenger mistet livet i januartrafikken i år.Trygg Trafikk bekymrer seg imidlertid for at antall skadde ikke går ned.

To personer omkom i trafikken i Nord-Norge i januar, ingen av dem i Troms.

– Vi ligger på et historisk lavt nivå i antall dødsulykker. Det er svært positivt og bekrefter at langsiktig, forskningsbasert trafikksikkerhetsarbeid hjelper. De senere årene er ikke utviklingen like positiv for de skadde, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Øker

– Det bekymrer oss fordi vi vet at trafikkskader har store konsekvenser for den enkelte, for pårørende og for samfunnet for øvrig, sier Johansen.

I 2015 ble det registrert 5.687 skadde i trafikken, mens de foreløpige tallene fra SSB viser 6.170 skadde i 2016. Tallene vil trolig øke når alle registreringer er gjort. I 2014 ble det registrert 6.291 skadde norsk trafikk.

Den foreløpige oversikten over trafikkulykker i 2016 viser at også antall skadde økte. Det er bekymringsfullt, mener direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Vi ligger på et historisk lavt nivå i antall dødsulykker. Det er svært positivt og bekrefter at langsiktig, forskningsbasert trafikksikkerhetsarbeid hjelper. De senere årene er ikke utviklingen like positiv for de skadde.

Bekymret

- Det bekymrer oss fordi vi vet at trafikkskader har store konsekvenser for den enkelte, for pårørende og for samfunnet for øvrig, sier Johansen.

I 2015 ble det registrert 5.687 skadde i trafikken, mens de foreløpige tallene fra SSB viser 6.170 skadde i 2016. Tallene vil sannsynligvis øke når alle registreringer er gjort. I 2014 ble det registrert 6.291 skadde i trafikken.

- Dette betyr at vi får en økning også i skadetallene for 2016. I tillegg til de skadene politiet registrerer, vet vi at det er mange ulykker og skadde som ikke blir registrert. I fagmiljøene oppleves det som et problem at vi har for dårlig oversikt over antall skadde, spesielt blant syklistene, sier Johansen.

Stortingsmelding 40 om det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet er nå til behandling i Stortinget. Her legges det føringer for et utviklingsarbeid der underrapportering, særlig ved ulykker med lettere personskader, skal utredes og nye retningslinjer vurderes.

- Trygg Trafikk mener at denne prosessen snarest må igangsettes for å sikre enda bedre kunnskap i arbeidet med å redusere trafikkulykker i tråd med nasjonale målsetninger, understreker Johansen.

(©NTB)