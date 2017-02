PST mener russisk spionasje blant de største truslene mot Norge

Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det kommer ifølge NRK fram i PSTs åpne trusselvurdering, som legges fram onsdag.Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, som er ekspert på russiske informasjonsoperasjoner mot Vest-Europa og USA, sier Russlands mål er å så splid.

–Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål. Det gjør Europa lettere å håndtere for Russland. Som stormakt er det lettere å forholde seg til ett og ett land, i stedet for en samlet enhet i NATO og EU, sier Karlsen.

(©NTB)