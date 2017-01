Standard Norge slår et slag for krokete gulrøtter

Oslo (NTB): Mange synes det er trist at «stygge» gulrøtter ikke får plass i butikkhyllene. Nå inviteres alle interessenter til å lage en ny norsk standard for gulrot.

Det er Standard Norge, en organisasjon som jobber med å utvikle standarder innen ulike fagområder, som tar initiativ til å erstatte den eksisterende standarden for gulrøtter fra 1999.

– Hvis det norske folk mener Norsk Standard for gulrot bør endres, setter vi mer enn gjerne i gang en prosess på det. Vi er opptatt av at standardene vi utgir, bidrar til et bærekraftig samfunn og vil veldig gjerne bidra til å redusere matsvinnet. Vår oppgave er å lage de standardene markedet etterspør, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Han forteller at alle som er involvert i kjøp og salg av gulrøtter eller andre frukter og grønnsaker, kan være med på å påvirke hvordan framtidens standarder skal være.

Etter dagens Norsk Standard skal gulrøtter som selges i butikk, tåle transport, håndtering og være av tilfredsstillende tilstand når de kommer fram til forbrukeren. Det innebærer blant annet at gulroten skal være hel, frisk av utseende, ikke flergrenet og fri for skadedyr. (©NTB)