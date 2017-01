UDI tror norsk flyktningkvote fylles før sommeren

Oslo (NTB-Mats Rønning): Utlendingsdirektoratet anslår at Norge vil klare å fylle kvoten på 1.500 asylsøkere fra EUs relokaliseringsprogram i løpet av første halvår i år.

Større grupper med asylsøkere er igjen på vei til ankomstsenteret i Råde. Rundt 200 oppholder seg nå på mottaket, melder NRK Østfold.

– På torsdag kom det en gruppe på 180 flyktninger, de fleste fra Syria og Eritrea, sier distriktsleder for Røde Kors i Østfold, Anders Lervold, til NRK.

Han ber folk melde seg som frivillige til senteret for å hjelpe til.

Stortinget besluttet i desember 2015 at Norge skulle ta imot i alt 1.500 asylsøkere – 750 i 2016 og 750 i 2017. Dette er mennesker som kommer til Norge gjennom EUs såkalte relokaliseringsprogram og altså ikke overføringsflyktninger fra FN.

Denne flyktningdugnaden er et forsøk på å avhjelpe Italia og Hellas, ved at personer som har søkt om beskyttelse blir overført til et annet europeisk land og få asylsøknaden behandlet der. (©NTB)