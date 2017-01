Jensen regner på innvandring

Oslo (NTB): Konsekvensene av innvandring til Norge vil bli et hovedtema når regjeringen legger fram den varslede perspektivmeldingen i mars, melder Dagens Næringsliv.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til avisen innvandring vil være en sentral del av meldingen, 20 år etter at partiet hennes for første gang fremmet det kontroversielle kravet om et innvandringsregnskap.

– Sammensetningen av befolkningen og innbyggernes relasjon til arbeidsmarkedet har veldig stor betydning for hvordan norsk økonomi kommer til å utvikle seg. Ikke minst har det en betydning for velferdsstatens bærekraft, sier Jensen til DN.

I Stortingets spørretime denne uka varslet hun at perspektivmeldingen vil bli lagt fram 31. mars. Meldingen utarbeides hvert fjerde år for å belyse utfordringene som norsk økonomi og samfunnsutvikling står overfor.