Dyreparken kan få 300.000 kroner i gebyr etter dødsulykke

Kristiansand (NTB): Arbeidstilsynet varsler at Kristiansand Dyrepark får et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner etter en dødsulykke i fjor sommer.

En 22 år gammel sesongarbeider fra Slovakia døde da en gassgrill eksploderte i parken 9. juli i fjor. Arbeidstilsynet har slått fast at det ikke var noe galt med selve grillen, men at gassblandingen antente slik at det oppsto en eksplosjon.

Nå har Arbeidstilsynet varslet at de vurderer å ilegge Dyreparken et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner, skriver Fædrelandsvennen.

– Gebyret er ilagt på bakgrunn av at det dreier seg om et klart på brudd på vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven, skriver Arbeidstilsynet – og mener Dyreparken kunne ha forhindret ulykken ved å sørge for tilstrekkelig instruksjon og opplæring.

– Vi tar innover oss den kritikken vi får fra Arbeidstilsynet, og vi er innstilt på å vedta gebyret når det kommer, sier administrerende direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot.

Han sier arbeidet med gjennomgangen av rutinene har pågått kontinuerlig, og kommer til å fortsette selv om denne saken avsluttes. (©NTB)