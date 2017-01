Brekke: Telenor kan dø som selskap

Oslo (NTB): Etablerte teleselskaper er utsatt for så stor konkurranse at Telenor og andre selskaper kan være borte om ti år, sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

– Vi er aldri blitt truffet så kraftig av konkurranse som nå. Hvis Telenor ikke evner å lede an i fornyingen som må til, kan vi faktisk også være borte om ti år, sier Brekke i et intervju med VG.

I et møte med andre teletopper i sveitsiske Davos tirsdag, fortalte flere at mange av de etablerte selskapene er i ferd med å bli utkonkurrert i flere nisjer. Selv påpekte Brekke at eksperter har sagt at 40 prosent av de etablerte teleselskapene kan være borte om ti år.

Han svarer bekreftende på spørsmål om Telenor kan dø som selskap, men sier han er overbevist om at de skal klare seg.

– Hele businessmodellen til Telenor angripes. Hittil har vi kontrollert hele kjeden av tjenester, men nå utfordres vi av programvareløsninger og produkt for produkt dukker det opp konkurrenter som vil ta våre markedsandeler, sier Telenor-sjefen. (©NTB)