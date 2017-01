Overgripere kan bestille barn på nett

Oslo (NTB): Fra kataloger på det mørke nettet, kan overgripere bestille barn å forgripe seg på og filme for å dele med likesinnede.

Politiet i Bergen bekrefter overfor VG at de har funnet slike kataloger i forbindelse med arbeidet med operasjon Dark Room, der en rekke personer er siktet for å ha oppsøkt og delt overgrepsmateriale.

Svenske aviser som har jobbet med det samme stoffområdet, har kommet i kontakt med en svensk mann bosatt i Asia som forteller om katalogene. Der tilbys hundretalls asiatiske barn helt ned i fireårsalderen.

– Han eller henne er jeg interessert i. Så mange dager med Lisa, så mange dager med Pelle, forklarer svensken om hvordan systemet fungerer. Mannen forteller at barna er helt uten beskyttelse. De er prisgitt kjøperen, som kan forgripe seg på dem, filme overgrepet og legge det ut på nettet. På flere av stedene hvor overgrepsmateriale deles, vinner man innpass ved å bidra med eget materiale til samlingene.

Politiadvokat Janne Ringset Heltne i Bergen bekrefter at de er kjent med fenomenet. Det er også Unicefs sjef i Filippinene, Lotta Sylwander.

– Halliken ordner et rom der det finnes et kamera. Det koster ikke mer enn noen tusenlapper, sier Sylwander. Noen av barna holdes fanget og er ofre for menneskehandel, mens andre blir leid ut av familien. (©NTB)