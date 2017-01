Ny rapport: – Brannen på Scandinavian Star startet sju steder

Oslo (NTB): Brannen ombord på Scandinavian Star startet sju forskjellige steder, slår branntekniske fageksperter fast i en ny rapport.

På oppdrag fra Stortingets granskingskommisjon har Håkon Winterseth og Ståle W. Eilertsen i selskapet Firesafe gått dypere inn i brannkatastrofen enn noen andre har gjort.

Bergensavisen skriver at branningeniørene er sikre på at brannene om bord på Scandinavian Star, som krevde 159 menneskeliv i 1990, ikke kan ha skjedd uten aktive sabotører om bord. De mener også at politiets teori om følgebranner som følge av brannspredning via varmespredning i skipets konstruksjon ikke er fysisk mulig.

– At brannen skal ha ventet i over 20 timer for så å ha hoppet inn midt i skipet 26 meter lenger fremme med uskadde områder mellom, under og over, vil ganske enkelt stride mot naturlovene, sier Winterseth til avisen.

Mens det tidligere er påvist minst fire uavhengige arnesteder, fastslås det nå at tallet er minst sju.

Brannrapporten ble overlevert til granskingskommisjon 31. oktober i fjor. (©NTB)