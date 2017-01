Ap mistet nesten 3.000 medlemmer i fjor

Oslo (NTB): I løpet av 2016 mistet Arbeiderpartiet 2.746 av sine medlemmer. Også Høyre fikk færre medlemmer i fjor.

Til tross for medlemsfallet er Arbeiderpartiet fortsatt det største partiet i Norge med 54.856 medlemmer, ifølge Klassekampen.

– Vi er selvsagt ikke fornøyd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortsetter den positive medlemsveksten, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Medlemsfallet i Ap er tidligere omtalt av Dagen og ABC Nyheter, som skriver at også Høyre mistet medlemmer i løpet av fjoråret. Regjeringspartiet har nå 28.585 betalende medlemmer, en nedgang på 2.802 sammenlignet med valgåret 2015.

– Aps nedgang tyder på at også det største opposisjonspartiet sliter med mobiliseringen, sier Knut Heidar, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, til Dagen.

– Medlemstallene går som vanlig litt opp og ned. De fleste partiene mister medlemmer. 2016 var ikke et valgår, med den mulige mobiliseringseffekten som ligger i det, legger han til. (©NTB)