Strengere krav til drikkevannet fra nyttår

Oslo (NTB): 1. januar ble det innført en ny drikkevannsforskrift som stiller strengere krav til vannforsyningssystemer og vil gi en sikrere forsyning med færre lekkasjer og avbrudd.

Abonnentene vil også få forskriftsfestet rett til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten, opplyser Mattilsynet. I tillegg innebærer forskriften et større ansvar for dem som har små vannforsyningssystemer.

Hovedutfordringen for norsk drikkevannsforsyning og vannkvalitet er et gammelt ledningsnett med stort vedlikeholdsbehov. Dessuten får anslagsvis 600.000 mennesker i Norge får vann fra små forsyningssystemer med ukjent vannbehandling og kvalitet.

– Den nye drikkevannsforskriften er et sentralt verktøy for å følge opp de nasjonale målene for vann og helse, fastsatt av regjeringen i 2014. Forskriften bidrar til å møte klimaendringene, der flom og oversvømmelser kan få betydning for både vannkvalitet og vannforsyning, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Den nye forskriften erstatter forrige forskrift fra 2001. (©NTB)