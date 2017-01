Reiselivet lettet og fiskerne skuffet over Ap-forslag

Svolvær (NTB): Reiselivet er lettet over at Ap vil verne deler av havområdet utenfor Lofoten mot oljeleting, men fiskerne avviser det foreslåtte kompromisset.

Drøyt halvparten av turistene som besøker Lofoten sier olje- og gassutvinning kan være ødeleggende for turismen, forklarer reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Lofoten til Finansavisen. Hun er lettet over at Arbeiderpartiet har droppet det meste av planene for olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men partiet åpner fortsatt for konsekvensutredning av feltet Nordland VI.

– Lofoten er i en særstilling med den store gytende skreibestanden. Jeg forventer og har tillit til at man tar høyde for at dette ikke berøres i konsekvensutredningen, sier Dreyer og påpeker at turisme og fiskeri genererer omtrent like store inntekter.

Norges Fiskarlag er lite begeistret for at Ap fortsatt åpner for petroleumsvirksomhet.

På grunn av Golfstrømmen vil ethvert problem som skulle oppstå på Nordland Vi bli fraktet nordover inn i fiskerike områder, påpeker fiskarlagsleder Otto Gregussen overfor Dagsavisen. Han minner om at fisken flytter på seg og sier det derfor ikke er nok å frede deler av det han omtaler som «verdens viktigste fiskeområde».

– Vi mener hele området må fredes. Kompromisser er vi imot. (©NTB)