Nord-Norge delt mellom fire partier – Sp tredje størst

Tromsø (NTB): Senterpartiet får en oppslutning på 12,5 prosent på en Nord-Norge-måling i Nordlys. Det er på nivå med oppslutningen partiet hadde under EU-striden i 1994.

– Sp gjør det for øvrig ofte bedre i valg enn på målinger, så dette lover bra, sier hun.

– Folk skjønner at det trengs en motvekt mot dagens regjering, sier hun og ramser opp kommunereformen, regionreformen og politireformen.

Sandra Borch, førstekandidat for Troms Sp under høstens valg, mener fremgangen er en reaksjon mot regjeringens sentraliseringspolitikk.