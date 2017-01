Ny passasjerrekord for Avinor

Oslo (NTB): Over 50 millioner passasjerer benyttet Avinors lufthavner i året som gikk. Det er en økning på 1,6 prosent.

– Nye ruter til Boston, Miami, Las Vegas, London Stansted og Vilnius har bidratt til veksten, men det har også vært sterk vekst på etablerte ruter som København, Alicante og Stockholm, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Blant Avinors lufthavner var det størst vekst ved Oslo lufthavn, som for første gang passerte 25 millioner reisende i løpet av et år.