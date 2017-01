Én av to vet hva Sivilforsvarets varslingssignal betyr

Oslo (NTB): Onsdag klokken 12 uler tyfonene igjen. Bare halvparten av befolkningen vet hvilket signal Sivilforsvaret tester, viser en ny undersøkelse.

Varslingsanleggene testes to ganger i året, og de siste årene er det signalet «viktig melding – lytt til radio» som er blitt sendt rundt. Dette gjenkjennes av tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

– Signalet betyr i praksis «søk informasjon». Det viktigste er ikke hvor du søker informasjon ved akutt fare, men at du faktisk gjør det, sier Sivilforsvarets sjef Jon Birger Berntsen.

Ifølge en undersøkelse Faktum Markedsanalyse har utført for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vet 49 prosent av befolkningen at det aktuelle signalet betyr at du skal søke informasjon i radio, TV, sosiale medier eller andre steder.

27 prosent av de spurte svarer at signalet betyr «flyalarm». 9 prosent tror det betyr «faren over», mens 15 prosent svarer «vet ikke».

De rundt 1.250 varslingsanleggene i Norge testes hvert år klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni, og signalet kan høres av over halvparten av befolkningen. (©NTB)