Stortinget skal behandle regler om statsborgerskap

Oslo (NTB): Det kan bli flertall på Stortinget for å endre reglene slik at UDI ikke lenger kan frata statsborgerskapet til asylsøkere som har løyet om identiteten.

Forslaget har støtte fra alle partiene på Stortinget, bortsett fra Frp, KrF og Høyre. KrF skal behandle saken på et gruppemøte onsdag, og dersom de går inn for å støtte det, får det flertall på Stortinget. (©NTB)

– Regjeringen har med all tydelighet vist at de ikke er opptatt av rettssikkerheten til mennesker med utenlandsk bakgrunn. Da må Stortinget ivareta det, sier Karin Andersen (SV).

SV står bak forslaget, som går ut på at tilbakekallelse av statsborgerskap kun kan skje ved dom, ifølge Klassekampen.