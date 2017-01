Ni av ti avisredaktører er menn

Oslo (NTB): I landets femti største dagsaviser er det bare fem kvinnelige sjefredaktører. Pinlig lavt, mener Anniken Huitfeldt (Ap).

– En så enorm skjevhet må være resultat av en systematisk forskjellsbehandling. Sjefene i norske aviser i dag kommer fra en generasjon der det var like mange gode kvinnelige som mannlige journalister. Nå ser vi at det bare er mennene som blir løftet til topps, sier hun. (©NTB)

En gjennomgang Dagsavisen har gjort viser at det er få kvinner i toppen av norske medier. Blant Norges ti største dagsaviser er det bare én kvinnelig sjefredaktør, og blant de femti største er det fem kvinner. For øvrig styres de store kringkasterne NRK, TV 2 og P4 av menn, samt mediekonsernene Schibsted, Polaris, Amedia, Mentor Medier og Aller.