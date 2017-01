Mann fyrte av fyrverkeri innendørs i Tromsø

Tromsø (NTB): En mann er mistenkt for å ha fyrt av fyrverkeri innendørs på et utested i Tromsø natt til søndag. Ingen ble skadd i hendelsen.

Vitner på stedet pekte ut en mann i 30-årene som gjerningsmann, men vedkommende nekter for at han sto bak hendelsen.

Både politi og brannmannskaper rykket ut etter at brannalarmen ble utløst, skriver Nordlys.