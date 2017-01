Lokalradioene venter flere lyttere –  på FM

Oslo (NTB): Om tre dager er Nordland først ute i radioomleggingen fra FM til DAB. Motstanden blant folk er stor, men for lokalradioene, som fortsetter med FM-sendinger, kan det bety flere lyttere.

11. januar er Nordland første fylke ut i den store radioomleggingen, som har vært varslet i flere år og diskutert i mange omganger. Når de riksdekkende radioene forsvinner fra FM-båndet i Nordland, vil Radio 3 Bodø, sammen med konkurrenten FM8000, dominere alene. Om et snaut år skal hele det nasjonale sendenettet være byttet fra FM til DAB.

– Vi forventer masse nye lyttere, i all hovedsak bilførere som ikke gidder eller vil montere DAB, sier Tommy Novik, som er produksjonssjef og redaktør for Radio 3 Bodø.

Rundt to millioner biler har ikke radio med DAB+ installert, og det gir grunn til optimisme blant lokalradioer, skriver VG.