Prins Harry skal ha tatt med kjæresten til Tromsø

Tromsø (NTB): Prins Harry og kjæresten Meghan Markle skal ha lagt sin første ferie sammen til Nord-Norge, ifølge flere britiske aviser.

Ifølge avisen skal den London-baserte norske ekspedisjonslederen Inge Solheim fra Otta ha bistått prinsen i forberedelsene, blant annet valget av en avsidesliggende hytte framfor et luksushotell. Solheim har tidligere ledet ekspedisjoner med prins Harry til Sydpolen og Nordpolen. (©NTB)

– Det var ikke et opplagt valg, som en strand eller tropisk øy. Det lå mye omtanke bak, og han ville gjøre det så romantisk og spesielt som mulig. Han ønsket å komme seg vekk fra alt og være sammen bare de to, sier vennen.

Etter å ha feiret nyttår med den britiske kongefamilien skal paret ha forlatt London og reist til nordområdene for å oppleve nordlys. De skal ha oppholdt seg i en hytte i eller i nærheten av Tromsø med utsikt mot fjellene, og fått med seg hvalsafari og spektakulære solnedganger, skriver den britiske tabloidavisen The Sun.