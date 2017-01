Mæland: – Fyll drivstoff når prisen er lavest

Oslo (NTB-Stian Johnsen): Næringsminister Monica Mæland (H) vil ha tøffere konkurranse i bensinmarkedet og anbefaler bilistene å fylle tanken når det er billigst.

I starten av uken ble det satt norsk prisrekord for bensin etter avgiftsøkningen som ble innført fra nyttår. Flere steder i landet kostet bensinen over 16 kroner literen, mens en liter diesel kostet over 15 kroner.

Forbrukerrådet anbefaler folk å fylle drivstoff når det er billigst for å skape konkurranse som beveger prisene, noe næringsministeren sier seg enig i.

– Konkurransen i bensinmarkedet er svak, og kjedene har høye marginer på drivstoff. Krevende og prisbevisste bilister kan styrke konkurransen. Det forbrukeren kan gjøre er derfor å sørge for å fylle når prisene er lavest, sier Mæland i en epost til NTB.

Fra og med søndag 1. januar ble avgiftene økt med 34 øre for bensin og 55 for diesel. Finansminister Siv Jensen (Frp) mener det ikke kan være et påskudd for bensinstasjonene til å øke prisene ytterligere.

– Pumpeprisene svinger ganske mye fra uke til uke og fra dag til dag. Det er viktig at konkurransen i markedet fungerer, og vi følger bensinselskapene tett. Det er i hvert fall ikke slik at de skal kunne bruke avgifter som skalkeskjul for å øke prisene ytterligere, sier Jensen. (©NTB)