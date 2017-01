Færre trusler mot norske domstoler

Oslo (NTB): Norske domstoler mottok færre trusler i 2016 enn året før. Oslo tinghus er likevel i ferd med å innføre permanent sikkerhetskontroll.

– Fram til nå er det bare Høyesterett som har hatt en permanent sikkerhetskontroll der man har kontrollert hva som bringes inn i domstolen. Etter at regjeringen bevilget midler i 2016, vil det i løpet av 2017 etableres en permanent sikkerhetskontroll i Oslo tinghus, sier seniorrådgiver Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen til avisen. (©NTB)

Tall Nettavisen har hentet inn fra Domstoladministrasjonen, viser at norske domstoler meldte inn 32 trusselsaker i fjor. I 2015 var tallet 44.