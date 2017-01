Smarttelefonen får skylden for mange bilulykker

Oslo (NTB): Bruk av smarttelefon får ifølge forsikringsselskapet If skylden for flere «uforklarlige ulykker» på norske veier de siste årene.

Antall dødsulykker i trafikken har gått ned de siste årene. Men antall ulykker der kun ett kjøretøy er involvert, for eksempel ved å kjøre av veien, har økt de siste årene, skriver NRK. Denne typen ulykker har økt fra 49.000 tilfeller i 2007 til 76.000 i 2015, en økning på 55 prosent, viser nye tall fra Finans Norge, som representerer forsikringsbransjen.

Informasjonsdirektør Jon Berge i If mener årsaken kan være at bilførere ikke alltid er så konsentrert som de skal være i trafikken – og at de driver med mye annet samtidig som de kjører.

– Fikle med stereoanlegget, bruke smarttelefon, stille inn varmen, bruke navigasjon. Og nå må mange lære seg å betjene DAB-radio eller adapter i tillegg, sier Berge.

At ulykkesspilen har pekt opp siden 2007, mener Berge kan skyldes smarttelefonen.

– I 2007 lanserte Steve Jobs den nye smarttelefonen Iphone. Etter den tid har det skjedd mange flere eneulykker. Jeg tror bruk av smarttelefon må ta mye av skylda. (©NTB)