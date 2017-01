Matkjedene overbyr hverandre i knallhard priskrig

Oslo (NTB-Linus Røvik Hauge): Kiwis rabatt på frukt og grønt fikk Rema til å svare med rabattprogrammet «Æ». Priskrigen ble komplett da Coop svarte med et enda større priskutt og Kiwi igjen viste muskler.

Gjennom et flunkende nytt kundeprogram i form av en app innfører Rema 10 prosent rabatt på både frukt og grønt og de ti varene kundene handler mest. (©NTB)

Remas administrerende direktør for kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, gikk rett i strupen på Kiwi da den trønderske dagligvarekjeden lanserte kundeprogrammet «Æ» med både humør og alvor på The Qube hotell på Gardermoen onsdag ettermiddag.

– Vi skal «grab Kiwi by the handlepose».