Ungdom dropper TV til fordel for strømming

Oslo (NTB): Tiden tenåringer brukte foran tradisjonelle TV-skjermer ble halvert fra 2008 til 2016. Utviklingen akselererte med NRK-serien «Skam» i fjor høst.

I tillegg til nett-TV er strømmetjenester som Netflix, TV 2 Sumo og HBO Nordic populære blant unge. Ifølge TNS Gallup betaler 74 prosent av dem mellom 20 og 29 år for Netflix. (©NTB)

For NRKs del har ungdomsserien «Skam» vært viktig i høst, når tredje sesong tiltrakk seg nærmere 800.000 seere på nett. Unges seervaner kan påvirke eldre målgrupper og forandre markedet, ifølge analysesjef Kristian Tolonen i NRK