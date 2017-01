Flere fylkeslag i Ap vil ha omkamp om konsekvensutredning

Oslo (NTB): Flere fylkeslag i Arbeiderpartiet som tidligere har sagt ja til konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kan være i ferd med å ombestemme seg og si nei.

– Vi kommer til å legge fram et forslag fra programkomiteen tidlig i februar. Der kommer all ny politikk til å bli presentert, inkludert det som handler om Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Ap-nestleder Hadia Tajik som leder arbeidet med partiprogrammet. (©NTB)

– Det er en del usikre i denne saken, så jeg vil ikke forskuttere vedtaket vårt. Per nå kan vi ikke utelukke det, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen i Hedmark Ap.

Det viser en ringerunde NRK har gjort. Av 19 fylkeslag har ni vedtak om nei, mens ti har vedtak om ja. Av de ti som har sagt ja til konsekvensutredning, er det nå seks igjen, mens fire varsler omkamp. Dersom flere snur, er det ikke lenger flertall på Stortinget for konsekvensutredning.