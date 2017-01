Naturskader for 800 millioner kroner i 2016

Oslo (NTB): Forsikringsselskapet Gjensidige registrerte naturskader for 800 millioner kroner i fjor. Det dyreste uværet var imidlertid ikke ekstremværet Urd, men styrtregnet i Oslo i august.

2016 er et av de ti verste uværsårene siden 1980, ifølge Gjensidiges statistikk. (©NTB)

Etter uværet Urd i romjulen ble det registrert 600 skademeldinger, og erstatningene for dette kommer trolig til å passere 100 millioner. Det nest mest kostbare uværet i landet i fjor ble stormen Tor, som kostet i overkant av 200 millioner kroner.

– Skybruddet i Oslo-området er en type uvær som vi ikke opplever ofte i Norge. Her er det som oftest storm langs kysten og elveflom i innlandet som skaper store ødeleggelser, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige. Han mener 2016 viser behovet for å øke beredskapen mot vannskader som følge av flom og kraftig nedbør.