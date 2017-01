Næringen tror på rekordhøy laksepris

Oslo (NTB): Prisen på laks ligger an til å stige med 10 prosent i første halvår. Det er rekordnivå og vanvittige priser, sier laksedirektør.

– Vi har hatt en ekstrem prisøkning, sier salgsdirektør Piotr C. Wingaard i Fish Pool, som omsetter laks i spotmarkedet. Han sier hovedårsaken til de høye lakseprisene er høy etterspørsel. Veksten i etterspørselen har vært på rundt 10 prosent årlig, og denne kan øke når markedet i Kina igjen er åpnet for norsk laks. (©NTB)

Snittprisen i spotmarkedet for norsk laks endte på 63 kroner kiloet i 2016, som var ny rekord og 50 prosent høyere enn i 2015, da snittprisen var 42 kroner, skriver Dagens Næringsliv. I første halvår i år kan prisen stige til 72 kroner.