Butikkene solgte rekordmye julemat

Oslo (NTB): Matbutikkene satte omsetningsrekord på julemat i 2016, men priskrigen ble ikke like dyr som i 2015.

Samtidig melder butikkene at priskrigen på julematen ikke ble så kostbar som året før, og at kampen om kundene var mindre aggressiv.

Meny opplyser at 160 av deres 200 butikker hadde ukerekord før jul. Coop melder at de har solgt 800 tonn ribbe og 450 tonn kalkun.