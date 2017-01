Jernbaneverket er lagt ned

Oslo (NTB): Jernbaneverket er nå nedlagt. Foretaket Bane NOR har overtatt ansvaret for Norges jernbaneinfrastruktur.

Opprettelsen av Bane NOR er del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og har cirka 4.500 ansatte med hovedkontor i Oslo. (©NTB)

Bane NOR overtok oppgaven søndag. I morgenrushet mandag skal anledningen markeres på 59 stasjoner med kaffe og boller, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skal stå for den offisielle seremonien på Oslo S.