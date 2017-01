23 millioner tekstmeldinger på nyttårsaften

Oslo (NTB): Nyttårsaften ble det sendt 23 millioner tekstmeldinger gjennom Telenors og Telias mobilnett i Norge.

Telenors konkurrent Telia har for første gang registrert nedgang i antall sendte SMS og MMS på nyttårsaften. Telia melder om 7 millioner SMS, mens det forrige nyttårsaften ble sendt 14 millioner SMS via Telias nett i Norge. Antall sendte MMS har også falt, men bruk av mobildata har økt 70 prosent.

– Selv om det i rekordåret 2007 ble sendt hele 29,9 millioner SMS på nyttårsaften, blir det sendt ut mer enn dette i dag når vi inkluderer alle meldinger sendt via blant annet Snapchat, iMessage, Hangouts og sosiale medier, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Telenor registrerte 16 millioner tekstmeldinger for perioden fra midnatt natt til 31. desember til klokken 6 søndag 1. januar. I samme tidsrom ble det sendt 1,1 million bildemeldinger.