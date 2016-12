Evakuerte på Svalbard får flytte hjem

Longyearbyen (NTB): Til tross for stor snøskredfare ble evakueringen av Nybyen sør for Longyearbyen på Svalbard opphevet torsdag ettermiddag.

– Det er gjort nye undersøkelser av snøforholdene både under Sukkertoppen og over Nybyen. På bakgrunn av disse undersøkelsene er det NVEs vurdering at det ikke er fare for at skred vil nå bebyggelsen. Dette gjelder nå også Nybyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Undersøkelser har vist at det har gått flere skred, inkludert i Lia. Men skredene er i henhold til beregninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foretatt.

– Dette viser at skredvarslingssystemet fungerer som forutsatt, sier sysselmannen.

Det er fortsatt meget stor snøskredfare, og Askholt oppfordrer folk om ikke å ferdes i bratt terreng.

Skredfaren vil være stor i flere dager framover. Torsdag var skredfaren på nivå fire, som betyr stor fare, for store deler av Svalbard. Fredag er den redusert til nivå tre, som betyr betydelig fare, for alle områder unntatt i sør. For den sørlige delen av Svalbard forventer NVE at faren reduseres til nivå tre på lørdag. (©NTB)