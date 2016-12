Nybyen på Svalbard blir evakuert

Longyearbyen (NTB): Full storm og stor snøskredfare gjør at Sysselmannen har besluttet å evakuere Nybyen på Svalbard.

NVE melder om stor snøskredfare på Svalbard og har oppdatert sitt varsel til styrke 4 – rødt – som er den sterkeste på skalaen. De vurderer det slik at det onsdag formiddag vil kunne komme mindre snøskred i Longyearbyen, men ikke slik at de vil true bebyggelsen. Nybyen vil være mest utsatt, og blir derfor evakuert. (©NTB)

– Begge beslutningene er tatt på bakgrunn av skredfaglige vurderinger fra NVE. Vi følger værutviklingen nøye og har løpende kontakt. Vi skal ha et nytt møte med NVE etter klokka 14 onsdag ettermiddag, og gjør eventuelle nye beslutninger på bakgrunn av den informasjonen vi får da, sier sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

Bebyggelsen under Sukkertoppen omfattes foreløpig ikke av evakueringen.

Beslutningen ble foretatt etter et møte med skredeksperter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag formiddag.