Nordmenn har fått mindre å rutte med

Oslo (NTB): Prisveksten har vært større enn lønnsveksten i år, men sentralbanksjef Øystein Olsen er ikke sikker på om nordmenn er klar over at de har fått mindre penger å rutte med.

– Det snudde i 2016. Da fikk vi en lavere gjennomsnittlig lønnsvekst enn prisveksten, slik at folks kjøpekraft faktisk går ned. Man kan være litt i tvil om dette har gått opp for folk ennå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i NRKs Politisk kvarter onsdag morgen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Finansdepartementet ser for seg at kjøpekraften vil falle med henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent i år. Også Norges Bank mener prisstigningen mer enn spiser opp lønnsveksten dette året, og har beregnet at lønningene stiger med 2,3 prosent, mens prisstigningen vil ligge på 3,6 prosent.

– Slik vi ser det vil kjøpekraften øke litt igjen i 2017, sier Olsen som passer på å vise til at nordmenn har hatt en «fenomenal» kjøpekraftutvikling på 2000-tallet. (©NTB)