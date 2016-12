Meningsmåling: – Stor motstand mot oljeboring i Nord-Norge

Oslo (NTB): Nesten 50 prosent av de spurte i en ny meningsmåling er negative til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Blant partiene er velgerne til Frp og Høyre de eneste som er for oljeboring, i samtlige andre partier er nei-siden i stort flertall, skriver avisen. (©NTB)

Ikke overraskende er nordlendinger mest negative til tanken på oljeboring utenfor døra. I Nord-Norge sier nemlig 56,9 prosent nei, noe som er høyest i landet sammen med Oslo, der like mange sier nei til oljeutvinning.

Hele 49,6 prosent svarer nei, mens 35,5 prosent er positive og 15 prosent svarer at de ikke har gjort seg opp en mening ennå, skriver Klassekampen.