Knallår for reiselivet — spesielt i nord

Tromsø (NTB): Reiselivet i Norge har opplevd en økning i antallet utenlandske turister, og størst har veksten vært i Tromsø-regionen.

– Vi er kanskje mest kjent for nord, fjord og fjell, men vi har fantastiske opplevelser og tilbud over hele Norge. Vi ønsker flere turister, som legger igjen mer penger. Da må vi løfte fram hele landet, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.