Per Sandberg vil bli diplomat

Oslo (NTB): Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ønsker å bli diplomat eller en annen jobb i utlandet etter at han er ferdig i politikken.

Han mener han har håndtert diplomatisk og handlekraftig under kontroversene han har stått sentralt i som statstråd, noe han vil videreføre i sin neste jobb.

Det forteller 56-åringen i et intervju med Finansavisen tirsdag. I juni gjorde fiskeriministeren det kjent at han ikke ville stille til gjenvalg på Stortinget ved valget i 2017.