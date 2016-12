Ny rekord i kortbruk før jul

Oslo (NTB): Nordmenn satte ny rekord i bruk av betalingskort før butikkene stengte på julaften. I perioden 1. til og med 24. desember ble kortene trukket 143,1 millioner ganger. Det er en vekst på 4,5 prosent fra samme periode i fjor.

– Bare i løpet av denne dagen ble det gjennomført mer enn 8,1 millioner kortkjøp med en omsetning på nesten 3,6 milliarder kroner, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge. (©NTB)

Tallene for desember viser også at nesten ni av ti kortkjøp har vært med BankAxept-kort, altså vanlige bankkort. De øvrige kjøpene har fordelt seg mellom ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

Omsetningen med kort har i denne perioden vært på 53,6 milliarder kroner, en økning på 2 prosent fra i fjor, viser tallene fra Nets og BankAxept AS.