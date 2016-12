Færre kvinner enn menn faller fra i førstegangstjeneste

Oslo (NTB): Etter første halvår med likestilt verneplikt er andelen soldater som dropper ut minst blant kvinnene, skriver Aftenposten.

Kvinnene hadde et frafall på 12,6 prosent, mens hos mennene har det vært på 18,8 prosent. Totalt 2.472 menn ble kalt inn. (©NTB)

Over 900 unge kvinner møtte til førstegangstjeneste i juli og august.

– Det viser seg at jentene står bedre i førstegangstjenesten enn guttene. Det vil jeg kalle en god lærdom, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er stabsoffiser hos forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, til avisen.