1,4 millioner så «Kvelden før kvelden» på NRK1

Oslo (NTB): «Kvelden før kvelden» på NRK1 ble nok en gang det mest sette TV-programmet i julehelgen.

– Seertallene for programmet blir stadig høyere og har de siste årene ligget på rundt 1,5 millioner seere, det må sies å være veldig bra. Det er noen små variasjoner i forhold til i fjor, blant annet hadde «Hovmesteren og grevinnen» rundt 100.000 flere seere i år, sier Mads Tørklep, prosjektleder for «Kvelden før kvelden» på NRK.

De to andre mest sette programmene var julekonserten med Odd Nordstoga på lille julaften og klassikeren «Tre nøtter til Askepott» på julaften. Det førstnevnte hadde 1,126 millioner seere, mens det andre hadde 669.000 seere på julaften.

Tørklep var også prosjektleder for programmet «Ribba – grad for grad», som 601.000 nordmenn tittet innom på julaften. 25.000 seere holdt seg på NRK2 for å se programmet i de sju timene og tre minuttene programmet varte.

– Det er flere mennesker enn i Oppgård kommune som jeg kommer fra, så er vi veldig fornøyde med. moro skyld i utgangspunktet, så ble det litt mer pes enn vi hadde regnet med. Det er ikke bare bare å sette kamera inn i en ovn med 200 grader, sier Tørklep. (©NTB)