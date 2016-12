UP stopper rekordmange rusede bilister

Bodø (NTB): Aldri før har Utrykningspolitiet i Nord-Norge stoppet så mange rusede sjåfører som i 2016.

Statistikken viser at til og med uke 50 var 276 rusede bilister stoppet av lovens lange arm. Året før var tallet 173, melder NRK.

– Vi ser at fart og rus, mange ganger i en kombinasjon, er viktige årsaker til de ulykkene vi har. Også de mer alvorlige ulykkene, som medfører død. Derfor er dette noe vi fokuserer på. Vi har sett en liten økning på alle områder. Med unntak av rus. Her har vi sett en betydelig økning, forteller distriktsleder Geir Harald Marthinsen for UP i Nord-Norge. Han tror økningen ikke skyldes at det er flere som setter seg bak rattet når de er ruset, men at politiet jobber smartere og avslører flere.

Både regionalt og nasjonalt er rusførere et prioritert område. Nye patruljer og nye instrumenter hjelper også i satsingen. Et nytt instrument trenger bare en spyttprøve for å gi en indikasjon som enten bekrefter eller avkrefter mistanke.

– Ny teknologi har vært utslagsgivende i veldig mange av disse sakene. Vi er i stand til å oppdage sjåfører som er ruset på kokain, amfetamin, opiater, cannabis og så videre, sier Marthinsen. (©NTB)