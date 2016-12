Kulturministerens julehilsen provoserer

Oslo (NTB): Mange har reagert på kulturminister Linda Hofstad Hellelands (H) julehilsen på Facebook. Hun beskyldes for å spre løgner, spille på nasjonalistiske strenger og være ekskluderende.

Et drøyt døgn etter at Høyre-statsråden la ut meldingen som åpner og avsluttes med ordene «vær stolt av det norske», har over 800 personer kommentert innlegget. Mange ønsker Helleland en god jul og uttrykker støtte, men det er også svært mange som lar seg provosere av innholdet i teksten, som følger et bilde av statsråden i bunad foran et juletre.

Det er særlig en passasje om Nylund skole i Stavanger som får folk til å reagere. Hun skriver at det forundrer henne og gjør henne «litt trist, når jeg leser at en skole i Stavanger ikke lar elevene synge Deilig er Jorden i redsel for å såre noen». Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene, men rektor har avvist den fremstillingen Helleland gjentar.

«Jeg konstaterer at statsråden ikke tar seg den umake å rette opp løgnene hun presenterte om Nylund skole i denne juletalen sin», skriver FAU-leder ved skolen, Arvid Berentsen. Han skriver også at det var kunstneriske hensyn som lå bak nynningen av sangen. Dagbladet har konfrontert Helleland og departementet med Berentsens påstander om løgn, men Helleland ønsker ikke å kommentere disse.

Kommentarene på innlegget spenner for øvrig fra «flott skrevet» til «rent vås», og noen sier teksten går på tvers av deres oppfatning av Høyre som et anstendig parti. (©NTB)