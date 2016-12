Svineribbe fortsatt mest populær på julaften

Oslo (NTB): Halvparten av oss spiser svineribbe til middag julaften, mens en tredel velger pinnekjøtt. Dansketiden er deler av forklaringen til forkjærligheten for svin i enkelte deler av landet.

Etter svineribbe (49 prosent) og pinnekjøtt (33 prosent), er det kalkun (4 prosent) og lutefisk (3 prosent) som er mest populære. For øvrig opplyser Landbruksdepartementet i en pressemelding at sju av ti foretrekker mandelpotet til julemiddagen. (©NTB)

– Råvaren til pinnekjøtt stammer fra Norge, fra sauedrifta i de vestlandske fjellene. Konserveringsmetoden og tilberedningen bygger også på kunnskaper utviklet lokalt. Det gjør at pinnekjøttet har en svært sterk kulturell forankring på Vestlandet.

– Både svineribbe og risengrynsgrøt er av dansk eller tysk opprinnelse. Hvis vi går enda lenger tilbake i tid, da Danmark styrte Norge, tok de danske og de danskutdannede embetsmennene skikken med seg til Norge, sier forbruksforsker Virginie Amilien ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Det er nemlig fortsatt store geografiske forskjeller i hva vi velger å spise til jul, viser en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen.