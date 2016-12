Færre arbeidsledige i desember

Oslo (NTB): Arbeidsledigheten i Norge gikk ned med 700 personer til 78.600 i desember, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Tallene viser at det i sju av årets måneder har vært nedgang i den registrerte ledigheten.

– Arbeidsledigheten holdt seg stabil i år, men det er fremdeles store regionale forskjeller. Ledigheten har økt på deler av Vestlandet, mens den har gått ned i andre deler av landet. Det går nå litt bedre i de fylkene som er rammet av nedgang i oljenæringen og vi venter at ledigheten samlet sett vil gå ned fra neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.