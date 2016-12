Tysfjord-mann siktet for fem voldtekter

Kjøpsvik (NTB-Steinar Schjetne): En mann fra Tysfjord er siktet for å ha voldtatt fire kvinner. Politiet ser siktelsen i sammenheng med den store overgrepssaken som har rystet Nordland-kommunen.

Politiet fikk likevel Salten tingretts medhold i at avgjørende bevis kunne gå tapt eller bli ødelagt hvis mannen fikk være på frifot. Den videre etterforskningen kan avdekke flere straffbare forhold, men politiet har ingen grunn til å tro at saken involverer flere gjerningspersoner.

Mannen, som er i slutten av 40-årene, har sittet varetektsfengslet siden 7. desember – siktet for å ha voldtatt en eller flere kvinner.