Alderskontroll ved alle solarier fra nyttår

Oslo (NTB): Fra nyttår må alle norske solarier ha et system for å kontrollere at ingen under 18 år bruker solarium. På tide, mener Kreftforeningen.

18-års aldersgrense for bruk av solarium ble innført allerede i 2012, men til nå har det ikke vært noe system for å kontrollere at dette blir fulgt. Alderskontrollen skulle egentlig ha trådt i kraft 1. januar 2016, men ble utsatt for å gi eierne av solstudioene bedre tid til å innrette seg etter de nye reglene. Det er ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år ettersom overdreven soling, både utendørs og i solarium, gir økt risiko for hudkreft, spesielt hvis solingen skjer i ung alder. – Det er på høy tid at solstudioene nå skal begynne å håndheve aldersgrensen, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, og viser til en undersøkelse hvor det kom fram at åtte av ti er under 18 år første gang de bruker solarium. – Når vi vet at risikoen for hudkreft øker jo mer solarium vi tar, er det viktig å ta i bruk flere virkemidler, ikke minst for å begrense bruken blant unge. Alderskontroll er derfor et minimum av hva som må gjøres, sier Ryel. Fra 1. januar må alle solstudioene ha et system for å kontrollere aldersgrensen. Det kan skje gjennom vising av legitimasjon, betjening kombinert med elektronisk registrering, bank-ID eller lignende løsninger. (©NTB)

