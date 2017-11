Helt på siden 18.11.2017

helt på siden

Polarbadet er kåret til det nest beste badelandet i Norge med basis i renhold, service, omsetning per gjest og kundetilfredshet, melder Folkebladet. Det går altså likevel an å bade seg til suksess!

Finansminister Siv Jensen (Frp) og SSB-direktør Christine Meyer røk i tottene på hverandre om retningen til Statistisk Sentralbyrå og hva det skal forskes på fremover. Det endte med SSB-direktørens avgang og en fet sluttpakke. Jensen og Frp ville gjerne fortsette med innvandringsregnskaper, og det var stikk i strid — eller skal vi si statistikk i strid med hva Meyer ønsket...?

Politikerne i Dyrøy forholder seg tause om sluttpakken til rådmann Erla Sverdrup, som sikrer henne dobbel lønn i halvannet år, melder Folkebladet. Når krisen melder seg, sies det ofte at gode råd dyre — denne gangen svindyre. Det ser også ut til at politikerne holder seg til det gamle rådet om at taushet er gull angående gullkantede sluttpakker.

I løpet av ett års tid lot en ansatt på en bensinstasjon i Midt-Troms sine venner forsyne seg gratis av pølser og hurtigmat for vel 100.000 kroner, og er nå dømt til 40 dagers fengsel for grovt underslag, melder Folkebladet. Ikke akkurat noen wieneroppskrift for god bruttofortjeneste, så da blir det kanskje 40 dager på vann og pølsebrød...!

Øverbygdjenta Merethe Myrseth (25) dropper norsk langrennsåpning på Beitostølen i helga, og møter isteden USAs president Donald Trump i Det Hvite Hus, hvor hun skal gratuleres for sammenlagtseier i langrenn for Utah Skiteam, melder Folkebladet. Så spørs det om Trump har noen gode smøretips å gi — han er iallfall kjent for å smøre tjukt på i sine twittermeldinger.